У Федора Емельяненко выявили двустороннюю пневмонию

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко скоро будет выписан из больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

21 января спортсмен был доставлен в клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.

«У Федора пропало обоняние, была температура. Выявили двустороннюю пневмонию при коронавирусе. Но скоро он уже будет выписан, все позади», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Федор Емельяненко рассказал о своем состоянии после госпитализации.