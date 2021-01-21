Английские клубы получат до €350 млн при вступлении в Суперлигу

Стали известны основные предложения по созданию новой европейской футбольной Суперлиги.

По информации The Times, в новый турнир могут войти шесть команд из чемпионата Англии. В распоряжении издания оказался 18-страничный документ, который содержит основные предложения. В нем указано, что в Суперлигу войдут на постоянной основе 15 команд, еще пять будут попадать по итогам отбора.

«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», а также лондонские «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» войдут в число постоянных участников турнира. Каждая из команд при вступлении в Суперлигу получит до €350 млн.

20 клубов будут разделены на две группы по десять команд. Каждый коллектив за один сезон проведет по 18-23 матча.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и еще пять конфедераций выпустили совместное заявление о создании европейской суперлиги.