«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Осасуной» в матче Примеры

«Валенсия» сыграла вничью с «Осасуной» в матче 19-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Хонатан Кальери. Также мяч в свои ворота забил защитник команды из Памплоны Унай Гарсия.

Российский полузащитник хозяев Денис Черышев провел на поле 68 минут и не отметился результативными действиями.

После 19 туров Примеры «Валенсия» с 20 очками занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем матче клуб на выезде сыграет с мадридским «Атлетико».

«Осасуна» (16) располагается на предпоследней, 19-й строчке. В 20-м туре команда примет «Гранаду».

Ранее сообщалось, что Черышев останется в «Валенсии».

Испания. Примера. 19-й тур

«Валенсия» (Валенсия) — «Осасуна» (Памплона) — 1:1

Голы: 0:1 — Кальери, 42; 1:1 — Гарсия, 69 (автогол).