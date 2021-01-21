«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Осасуной» в матче Примеры

«Валенсия» сыграла вничью с «Осасуной» в матче 19-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Хонатан Кальери. Также мяч в свои ворота забил защитник команды из Памплоны Унай Гарсия.
Российский полузащитник хозяев Денис Черышев провел на поле 68 минут и не отметился результативными действиями.
После 19 туров Примеры «Валенсия» с 20 очками занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем матче клуб на выезде сыграет с мадридским «Атлетико».
«Осасуна» (16) располагается на предпоследней, 19-й строчке. В 20-м туре команда примет «Гранаду».
Ранее сообщалось, что Черышев останется в «Валенсии».
Испания. Примера. 19-й тур
«Валенсия» (Валенсия) — «Осасуна» (Памплона) — 1:1
Голы: 0:1 — Кальери, 42; 1:1 — Гарсия, 69 (автогол).