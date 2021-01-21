«Ливерпуль» проиграл «Бернли» в матче АПЛ

«Ливерпуль» уступил «Бернли» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Бернли. Единственный гол в этой встрече был оформлен с пенальти, автором стал Эшли Барнс.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

По итогам матча «Ливерпуль» остался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 34 балла. «Берли» оказался на 16-й строчке, набрав 19 очков.

Ранее сообщалось, что английские клубы получат до €350 млн при вступлении в Суперлигу.

Чемпионат Англии. 18-й тур

«Ливерпуль» — «Бернли» — 0:1

Голы: 0:1 — Барнс (пенальти), 83.