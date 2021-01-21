«Барселона» с трудом пробилась в 1/8 финала Кубка Испании

«Барселона» переиграла «Корнелью» в 1/16 финала Кубка Испании по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу каталонского клуба. В основное время команды выявить победителя не смогли.

Первый гол на свой счет записал Усман Дембеле на 92-й минуте, точка в матче была поставлена на 120+1 минуте игры — отличился Мартин Брайтвайт.

Примечательно, что по ходу встречи «Барселона» дважды не смогла реализовать пенальти — сначала не забил Миралем Пьянич, затем Дембеле.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может купить защитника «Барселоны» Эмерсона.

Кубок Испании. 1/16 финала

«Корнелья» — «Барселона» — 0:2

Голы:₽ 0:1 — Дембеле, 92; 0:2 — Брайтвайт, 120+1.