Дубль Суареса принес победу «Атлетико» над «Эйбаром» в Ла Лиге

«Атлетико» вырвал победу над «Эйбаром» в 19-м туре чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридского клуба.

Счет в матче был открыт с пенальти, причем его реализовал голкипер «Эйбара» Марко Дмитрович на 12-й минуте поединка. На 48-й минуте форвард «Атлетико» Луис Суарес счет сравнял, а на 89-й минуте уругвайский игрок забил решающий мяч, исполнив 11-метровый удар.

Мадридский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 44 очка. «Эйбар» идет 15-м, набрав 19 баллов.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Осасуной» в матче Примеры.

Чемпионат Испании. 19-й тур

«Эйбар» — «Атлетико» — 1:2

Голы: 1:0 — Дмитрович (пенальти), 12; 1:1 — Суарес, 48; 1:2 — Суарес (пенальти), 89.