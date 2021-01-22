Известны номера российских биатлонистов на индивидуальную гонку в Антхольце

Стали известны стартовые номера российских биатлонистов на индивидуальную гонку, которая пройдет в рамках седьмого этапа Кубка мира в Антхольце.

Первым из российских спортсменов на дистанцию уйдет Кирилл Стрельцов — он получил четвертый номер. Эдуард Латыпов стартует 23-м, Александр Логинов — 27-м, Евгений Гараничев — 58-м, Антон Бабиков — 71-м, Илья Гаврилов — 82-м.

Стоит отметить, что индивидуальную гонку пропустит Матвей Елисеев.

Старт гонки запланирован на 15.15 по московскому времени 22 января.

Ранее сообщалось, что объявлен состав сборной России на седьмой этап Кубка мира по биатлону.