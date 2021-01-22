Экс-хавбек «Спартака» — о Кокорине: пусть едет, куда хочет

Бывший полузащитник «Спартака Юрий Гаврилов поделился мыслями о переходе нападающего Александра Кокорина в состав итальянской «Фиорентины», передает «РБ-Спорт».

21 января стало известно, что сделка по переходу российского игрока в итальянский клуб почти завершена, а в скором времени Кокорин должен пройти медицинский осмотр.

«Да пусть едет куда хочет. «Спартак» ничего не потеряет. Итальянский чемпионат не такой сильный, как Испания, Англия или Германия. Но играть надо везде. «Фиорентина» давно не на самых высоких местах, так что Кокорину придется тяжело», — заявил Гаврилов.

Кокорин пополнил состав московского «Спартака» в летнее трансферное окно 2020 года, однако закрепиться в основе команды так и не смог.

Ранее сообщалось, что Кокорин пообещал «сделать красиво» в «Фиорентине».