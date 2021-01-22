Порье назвали удобным соперником для Макгрегора

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко поделился мыслями о предстоящем поединке ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье, передает Sport24.

Бойцы встретятся на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 257, их поединок возглавит мероприятие, которое состоится в ночь на 24 января по московскому времени.

«Для меня фаворит — Макгрегор. Считаю Дастина Порье очень удобным и выгодным соперником для Конора. Порье уже проигрывал один раз, и в первом их противостоянии, я считаю, он вообще себя не проявил — Конор очень легко выиграл», — заявил Шлеменко.

Ранее сообщалось, что Макгрегор отреагировал на обвинения в изнасиловании.