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Лионель Месси в составе &laquo;Барселоны&raquo; Лионель Месси в составе &laquo;Барселоны&raquo;

Ривалдо считает «ПСЖ» хорошим вариантом для Месси

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Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо прокомментировал возможный переход нападающего каталонского клуба Лионеля Месси в «ПСЖ», передает Betfair.

Сообщается, что в парижском клубе заинтересованы в подписании Месси в летнее трансферное окно, когда у форварда истечет срок соглашения с «Барселоной», однако опасаются, что переход может быть невозможен из-за высоких зарплатных требований футболиста.

«Это хороший вариант для Лионеля, особенно учитывая то, что команду тренирует аргентинец Маурисио Почеттино. Месси также вновь будет играть с другом Неймаром, так что у него есть причины сказать да, если предложение поступит», — заявил Ривалдо.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может отказаться от подписания Месси из-за его зарплатных требований.

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