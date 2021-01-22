Ривалдо считает «ПСЖ» хорошим вариантом для Месси

Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо прокомментировал возможный переход нападающего каталонского клуба Лионеля Месси в «ПСЖ», передает Betfair.

Сообщается, что в парижском клубе заинтересованы в подписании Месси в летнее трансферное окно, когда у форварда истечет срок соглашения с «Барселоной», однако опасаются, что переход может быть невозможен из-за высоких зарплатных требований футболиста.

«Это хороший вариант для Лионеля, особенно учитывая то, что команду тренирует аргентинец Маурисио Почеттино. Месси также вновь будет играть с другом Неймаром, так что у него есть причины сказать да, если предложение поступит», — заявил Ривалдо.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может отказаться от подписания Месси из-за его зарплатных требований.