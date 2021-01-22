Итальянский журналист оценил шансы Кокорина заиграть в «Фиорентине»

Журналист Микаэль Брага прокомментировал предстоящий трансфер Александра Кокорина из московского «Спартака» в итальянскую «Фиорентину», передает «Евро-Футбол».

«Думаю, Кокорин будет плюсом для «Фиорентины». Сейчас «фиалки» выступают очень слабо. Но неизвестно, как он себя чувствует. Кокорин может забить до конца сезона в Италии если не десять мячей, то хотя бы пять», — сказал Брага.



В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Кокорин провел десять матчей, забив два мяча.

Ранее Евгений Кафельников высказался о неудачах Кокорина в «Спартаке».