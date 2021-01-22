Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Спортсмен прошел дистанцию за 48 минут 41,8 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд (+58,5; 2). Третье место занял француз Кентен Фийон Майе (+1.10,6; 2).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что Логинов упал после четвертого огневого рубежа и сломал палку.

Биатлон. Кубок мира. 7-й этап. Антхольц

Индивидуальная гонка, 20 км

1. Александр Логинов (Россия) — 48.41,8 (0).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — +58,5 (2).

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +1.10,6 (2).