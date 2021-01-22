Макгрегор заработает за бой в пять раз больше Порье

Стали известны гонорары ирландского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата Конора Макгрегора и американца Дастина Порье за их поединок на турнире UFC 257.

По информации The Independent, экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях заработает $5 млн, представитель США — $1 млн. Также спортсмены получат процент от продаж платных трансляций.

Турнир UFC 257 пройдет в Абу-Даби на «Бойцовском острове» в ночь на 24 января. Поединок между Макгрегором и Порье станет главным событием вечера.

Ранее сообщалось, что немецкий боец Насрат Хакпараст не пришел на процедуру взвешивания перед боем против россиянина Армана Царукяна на турнире UFC 257.