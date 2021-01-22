Объявлен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в Антхольце

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский объявил состав национальной команды на эстафету на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

«Первый — Бабиков, второй — Елисеев, третий — Логинов, четвертый — Латыпов. Сомнения есть всегда, погода трудная, высота. У всех есть сложности. Надеемся, те, кто сейчас неудачно выступил, выйдут из ямы и всё будет нормально», — цитирует Каминского «Матч ТВ».

Эстафетная гонка пройдет 23 января. Начало — в 17.05 мск.

Ранее сообщалось, что Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону.