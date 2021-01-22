Бывшая шведская биатлонистка напомнила о допинговом прошлом Логинова

Трехкратная чемпионка мира по биатлону Хелена Экхольм высказалась о победе россиянина Александра Логинова в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

«Впечатляющая гонка, но я никогда не буду радоваться за того, кто был отстранен из-за применения эритропоэтина. Это невозможно сделать по ошибке. Если тебе делают инъекцию, ты понимаешь, что происходит», — цитирует представительницу Швеции Expressen.

Российский биатлонист был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, в его пробе был обнаружен запрещенный препарат эритропоэтин. Спортсмен был отстранен в период с ноября 2014 по ноябрь 2016 года.

Ранее сообщалось, что Логинов не смог сдержать слез после победы на этапе Кубка мира.