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Капитан сборной России по гандболу Даниил Шишкарёв Капитан сборной России по гандболу Даниил Шишкарёв

Российские гандболисты разгромили македонцев на чемпионате мира

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Российские гандболисты одержали победу над командой Северной Македонии в матче второго тура основного раунда чемпионата мира, который проходит в Египте.

Встреча завершилась со счетом 32:20. Самым результативным игроком в составе российской сборной стал Игорь Сорока, забросивший шесть мячей.

В заключительном матче раунда россияне встретятся с командой Швеции. Матч пройдет 24 января.

Ранее первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов прокомментировал поражение сборной России в стартовом матче основного раунда чемпионата мира.

Гандбол. Чемпионат мира. Группа IV. 2-й тур
Северная Македония – Россия – 20:32 (9:19).

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