Власти Японии изучают вариант проведения Игр-2021 без зрителей

Правительство Японии рассматривает вариант проведение летних Олимпийских игр — 2020 без зрителей, сообщает агентство Kyodo.

По информации источников, рассматриваются три варианта проведения соревнований. Помимо полного запрета на допуск зрителей, власти страны обсуждают варианты сокращения числа болельщиков до 50% от общей заполняемости трибун или же без каких-либо ограничений.

Агентство отмечает, что правительство Японии пытается избежать отмены Олимпиады и смягчить возможный негативный эффект на администрацию премьер-министра Есихидэ Суги.

Ранее сообщалось, что решение о судьбе Олимпийских игр в Токио может быть принято в конце марта.