В Минздраве рассказали о состоянии потерявшего сознание хоккеиста

Омский Минздрав рассказал о состоянии форварда «Кузнецких Медведей» Демида Паничкина, который потерял сознание в матче регулярного чемпионата Молодежной национальной лиги (МХЛ) с «Омскими Ястребами» (1:4).

Во время драки с защитником соперника Тимофеем Давыдовым хоккеист «Медведей» упал и ударился головой об лед. После этого игрок омской команды взял форварда за форму и еще раз ударил его об лед. Пострадавшего в бессознательном состоянии унесли с площадки на носилках.

«Благодаря работе омской скорой парень был оперативно доставлен в детскую городскую больницу № 3.

Сейчас им занимаются специалисты, переломов нет, пациент в сознании. Имеет место черепно-мозговая травма, парня осматривают нейрохирурги», — приводит сообщение Минздрава «Омск-Информ».

Ранее тренер рассказал о состоянии потерявшего сознание российского хоккеиста.