Стала известна стоимость чемпионского пояса UFC

Стала известна стоимость чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает BloodyElbow.

По информации источника, данное изделие оценивается в $650. Эту стоимость в своем финансовом отчете указал 45-й президент США Дональд Трамп, который получил его в подарок от временного чемпиона в полусреднем весе Колби Ковингтона в августе 2018 года.

Отмечается, что эта цена соответствует той, что указана в официальном интернет-магазине промоушена.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор и Дастин Порье прошли процедуру взвешивания перед поединком на турнире UFC 257.