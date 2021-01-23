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Гвардиола опасается за мелкие клубы при создании европейской Суперлиги

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном создании европейской Суперлиги. Об этом сообщает Sky Sports.

По его словам, подобная инициатива серьезно подорвет авторитет национальных турниров и сделает сложной судьбу команд из низших дивизионов.

Каталонский специалист призвал уменьшить число участников высших лиг, чтобы увеличить качество игр и сделать чемпионаты более конкурентноспособными.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич рассказал об изменениях на сборах в Испании.

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