Гвардиола опасается за мелкие клубы при создании европейской Суперлиги

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном создании европейской Суперлиги. Об этом сообщает Sky Sports.

По его словам, подобная инициатива серьезно подорвет авторитет национальных турниров и сделает сложной судьбу команд из низших дивизионов.

Каталонский специалист призвал уменьшить число участников высших лиг, чтобы увеличить качество игр и сделать чемпионаты более конкурентноспособными.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич рассказал об изменениях на сборах в Испании.