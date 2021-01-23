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Хавбек молодежной комнады ЦСКА Аванесян прилетел на сборы в Кампоамор

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Полузащитник молодежной команды ЦСКА Тигран Аванесян прилетел на сборы в Кампоамор и будет тренироваться с основой. Об этом сообщает пресс-служба армейцев в Twitter.

Также в Испанию прибыл Алексей Березуцкий, решивший продолжить работу в клубе.

После 19 туров подопечные Виктора Гончаренко занимают вторую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков.

Ранее сообщалось, что директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак-Москва» Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе «Ростова» к полузащитнику Аязу Гулиеву.

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