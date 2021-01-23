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Умер экс-футболист «Волги» Шелтон

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В возрасте 35 лет скончался экс-футболист нижегородской «Волги» Лутон Шелтон. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) в Twitter.

Шелтон является лучшим бомбардиром сборной Ямайки за вовсю ее историю. В 75 матчах за национальную команду он забил 35 мячей.

С 2018 года Шелтон болел болел боковым амиотрофическим склерозом.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не намерена выплачивать компенсацию бывшему главному тренеру Энрике Сетьену.

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