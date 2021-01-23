«Детройт» Наместникова проиграл «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» оказался сильнее «Детройт Ред Уингз».

Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед Центр» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрик Кейн, Кевин де Хаан, Эндрю Шоу и Маттиас Янмарк.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил капитан Дилан Ларкин.

Ранее сообщалось, что вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин одержал 100-ю победу в матчах регулярного чемпионата НХЛ.