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Капитан &laquo;Детройт Ред Уингз&raquo; Хенрик Зеттерберг Капитан &laquo;Детройт Ред Уингз&raquo; Хенрик Зеттерберг

«Детройт» Наместникова проиграл «Чикаго»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» оказался сильнее «Детройт Ред Уингз».

Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед Центр» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрик Кейн, Кевин де Хаан, Эндрю Шоу и Маттиас Янмарк.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил капитан Дилан Ларкин.

Ранее сообщалось, что вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин одержал 100-ю победу в матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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