«Питтсбург» Малкина победил «Рейнджерс» Панарина в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча прошла в Пенсильвании на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена» при пустых трибунах и завершилась победой «Пенс» в серии послематчевых бросков со счетом 4:3.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Брайан Раст, Джаред МакКанн и Тедди Блюгер.

У гостевой команды отличились Филип Хитил, Адам Фокс и Каапо Какко.

Решающий буллит реализовал Крис Летанг.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» вышел на матч против «Баффало Сейберс» без россиян в составе.