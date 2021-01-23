«Питтсбург» Малкина победил «Рейнджерс» Панарина в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс».
Встреча прошла в Пенсильвании на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена» при пустых трибунах и завершилась победой «Пенс» в серии послематчевых бросков со счетом 4:3.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Брайан Раст, Джаред МакКанн и Тедди Блюгер.
У гостевой команды отличились Филип Хитил, Адам Фокс и Каапо Какко.
Решающий буллит реализовал Крис Летанг.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» вышел на матч против «Баффало Сейберс» без россиян в составе.