Капризов попытался забросить в ворота «Сан-Хосе» эффектным броском из-под ноги

23 января «Миннесота» обыграла «Сан-Хосе Шаркс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:1.

На 11-й минуте третьего периода форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов попытался забросить шайбу эффектным броском из-под ноги, но Деван Дубник отвел угрозу от своих ворот.

Стоит отметить, что в этом матче россиянин не отметился результативными действиями.



Ранее «Миннесота» Капризова оказалась сильнее «Сан-Хосе» в игре НХЛ.