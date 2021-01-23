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Игрок сборной Чехии Михал Ржепик, игрок сборной России Дмитрий Орлов и игрок сборной Чехии Якуб Врана (слева направо) в матче чемпионата мира по хоккею за третье место между сборными командами России и Чехии Игрок сборной Чехии Михал Ржепик, игрок сборной России Дмитрий Орлов и игрок сборной Чехии Якуб Врана (слева направо) в матче чемпионата мира по хоккею за третье место между сборными командами России и Чехии

Майоров раскритиковал решение перенести ЧМ по хоккею из Минска

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров раскритиковал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) перенести чемпионат мира по хоккею 2021 года из Минска, передает «Матч ТВ».

«Такое решение выглядит безобразием. Надо иметь в виду, что Рене Фазель — осторожный и опытный политик. Он руководит мировым хоккеем более 25 лет. За это время он не делал необдуманных поступков», — сказал Майоров.

Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня.

Ранее Минск лишили права проведения чемпионата мира по современному пятиборью.

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