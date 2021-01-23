Объявлен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы, передает сайт Союза биатлонистов России (СБР).

Женщины: Валерия Васнецова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко, Лариса Куклина, Екатерина Носкова.

«Мужчины»: Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Карим Халили, Евгений Гараничев, Евгений Идинов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов.

Женскую команду возглавит Сергей Коновалов, а мужскую — Сергей Белозеров.

Соревнования пройдут в Польше с 27 по 31 января.

Ранее Анфиса Резцова пожелала биатлонисту Александру Логинову стабильности.