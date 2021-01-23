Футболист «Спартака» Жиго высказался о матчах с ЦСКА и «Зенитом»

Футболист московского «Спартака» Самюэль Жиго высказался о матчах со столичным ЦСКА и петербургским «Зенитом», передает Actufoot.

«Наш враг — ЦСКА. Это большое дерби. Матч с «Зенитом» — такая же большая вывеска, как «Марсель» — ПСЖ. Это самый могущественный клуб в финансовом плане. Эти команды — наши враги», — сказал Жиго.



В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают третье место, набрав 35 очков.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к Аязу Гулиеву.