Плющенко вспомнил о переезде в Петербург и жизни в коммуналке

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о своем переезде в Санкт-Петербург в 1993 году.

Бывший спортсмен после переезда из Волгограда попал в группу Алексея Мишина. По словам Плющенко, после тренировок он с матерью собирал бутылки из-за ограниченных доходов.

Экс-фигурист вспомнил, что вместе с мамой они сняли комнату в коммунальной квартире с пятью соседями.

«За стеной жил человек, который каждый день напивался. А стенка между нашими комнатами была из картона. И вот он ее постоянно пробивал к нам», — цитирует Плющенко журнал Tatler.

Российский фигурист является двукратным олимпийским чемпионом, трехкратным победителем первенств мира и семикратным чемпионом Европы.

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