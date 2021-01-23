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Российская биатлонистка Светлана Миронова Российская биатлонистка Светлана Миронова

Миронова объяснила промахи на последнем рубеже в масс-старте

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Российская биатлонистка Светлана Миронова высказалась о промахах на последнем рубеже в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Перед заключительной стрельбой россиянка лидировала, однако допустила два промаха и пришла к финишу шестой. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

«Думаю, что это были нижние промахи. Четвертый уж точно и следом пятый я отправила туда же, уже поторопилась. Сложно сказать, почему случились эти промахи», — цитирует Миронову «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что французская биатлонистка Жулия Симон выиграла масс-старт.

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