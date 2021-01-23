Сборная России по биатлону взяла бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

Сборная России заняла третье место в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

В составе команды выступили Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Россияне проиграли 50,8 секунды французам, пришедшим к финишу первыми. Второе место заняла сборная Норвегии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что французская биатлонистка Жулия Симон выиграла масс-старт на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Биатлон. Кубок мира. 7-й этап. Атхольц

Эстафета

1. Франция – 1:14.25,8 (0+9)

2. Норвегия – отставание 0,8 (1+9).

3. Россия — +50,8 (1+7).