Логинов высказался о своем штрафном круге

Российский биатлонист Александр Логинов высказался о бронзе национальной команды на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

«На самом деле я чувствовал, что ход совсем не мой и не мои ноги. Поэтому и не справился со стрельбой стоя. Мне жаль, просто я по максимуму пытался отработать, чтобы помочь команде. Надеюсь, что меня простят за круг», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Биатлонист считает, что его ошибка является непозволительной на его уровне.

Ранее двукратный олимпийский чемпион отреагировал на победу россиян в эстафете.