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Алексей Миранчук в составе &laquo;Аталанты&raquo; Алексей Миранчук в составе &laquo;Аталанты&raquo;

«Аталанта» без Миранчука проиграла «Милану» в матче Серии А

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Бермаская «Аталанта» разгромила «Милан» в матче 19-го тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Кристиан Ромеро, Йосип Иличич и Дуван Сапата.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не вышел на поле.

Ранее главный тренер бергамской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением об игре полузащитника Алексея Миранчука в перенесенном матче десятого тура чемпионата Италии против «Удинезе».

Италия. Серия А. 19-й тур
Милан» (Милан) — «Аталанта» (Бергамо) — 0:3
Голы: 0:1— Ромеро, 26; 0:2 — Иличич, 53; 0:3 Сапата, 77.

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