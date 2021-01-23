«Аталанта» без Миранчука проиграла «Милану» в матче Серии А

Бермаская «Аталанта» разгромила «Милан» в матче 19-го тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Кристиан Ромеро, Йосип Иличич и Дуван Сапата.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не вышел на поле.

Ранее главный тренер бергамской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением об игре полузащитника Алексея Миранчука в перенесенном матче десятого тура чемпионата Италии против «Удинезе».

Италия. Серия А. 19-й тур

Милан» (Милан) — «Аталанта» (Бергамо) — 0:3

Голы: 0:1— Ромеро, 26; 0:2 — Иличич, 53; 0:3 Сапата, 77.