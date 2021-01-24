Подруга звезды «Ювентуса» призналась в бисексуальности

Подруга нападающего туринского «Ювентуса» Паоло Дибалы Ориана Сабатини призналась в бисексуальности. Об этом она рассказала во время беседы со своими подписчиками в Instagram.

«Если хотите повесить на меня какой-либо ярлык, то да, это так», — заявила Сабатини.

Напомним, что несколько лет назад она отказалась говорить о своей сексуальной ориентации, заявив, что «не хочет загонять себя в рамки».

Ранее сообщалось, что бывший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников высказался о возможной работе в «Локомотиве».