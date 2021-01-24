Слуцкий оценил перспективы Кокорина в «Фиорентине»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий оценил перспективы нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, вероятность того, что 29-летний форвард заиграет в итальянской команде, составляет 20%.

«Я искренне с большой симпатией отношусь к Кокорину как к футболисту. У него есть прекрасный шанс поставить жирный восклицательный знак в таком уже серьезном и солидном возрасте, когда он обязан преодолевать все сложности.

Я ему этого искренне желаю и буду за него болеть», — сказал Слуцкий.

Ранее сообщалось, что бывший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о расхождениях во взглядах с наставником клуба Виктором Гончаренко.