Две голевые передачи Головина помогли «Монако» обыграть «Марсель»

В очередном матче 21-го тура чемпионата Франции «Монако» обыграл «Марсель».

Встреча прошла в Монте-Карло на стадионе «Луи II» при пустых трибунах и завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Гильермо Марипан, Орельен Тчуамени и Стефан Йоветич.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Неманья Радонич.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин записал две результативные передачи.

Этот успех позволил подопечным Нико Ковача набрать 39 очков и закрепиться на четвертой строчке в турнирной таблице Лиги 1.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» оказалась сильнее «Кротоне».