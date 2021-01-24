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Новый клуб Кокорина обыграл «Кротоне» в матче Серии А

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В очередном матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу «Фиорентина» оказалась сильнее «Кротоне».

Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Джакомо Бонавентура и Душан Влахович.

У проигравшей проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Сими.

После этого успеха подопечные Чезаре Пранделли набрали 21 очко и поднялись на 12-ю строчку в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что подруга нападающего туринского «Ювентуса» Паоло Дибалы Ориана Сабатини призналась в бисексуальности.

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