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Чендлер вызвал на бой Хабиба и Макгрегора после победы над Хукером на UFC 257

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Американский боец смешанных единоборств (MMA) Майкл Чендлер победил новозеландского бойца MMA Дэна Хукера в бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.

Встреча проходила на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и завершилась нокаутом в первом раунде.

После поединка американский боец прокомментировал свою победу над Хукером.

«Конор Макгрегор, сюрприз-сюрприз. Новый король в легком весе. Порье, твое время подошло к концу. И Хабиб, если ты надумаешь вернуться, чтобы сделать 30-0, то я жду тебя, побей меня. Если ты сможешь, то бог тебе в помощь. Увидимся», — цитирует Чендлера официальная страница UFC в Twitter.

Ранее Царукян единогласным решением судей победил Фревола на UFC 257.

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