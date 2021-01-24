Президент UFC назвал возможный бой Хабиба и Макгрегора величайшим в истории

| Карен Саркисян

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье победил ирландского бойца MMA Конора Макгрегора в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.

Встреча проходила на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и завершилась нокаутом во втором раунде.



После поединка президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможный реванш российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова и Магкрегора.

«Конора он ненавидит. Но где-то внутри него какой-то голос наверняка подсказывает, что если бы он подрался с ним, это был бы величайший бой в истории», — цитирует Уайта «Чемпионат.com».

Ранее Царукян единогласным решением судей победил Фревола на UFC 257.