«Зенит» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче на сборе в Дубае

| Карен Саркисян

Петербургский «Зенит» обыграл ташкентский «Пахтакор» в товарищеском матче на тренировочном сборе.

Встреча проходила на стадионе Над Аль-Шеба в Дубае (ОАЭ) и завершилась со счетом 3:0.

В составе петербургского клуба забитыми мячами отметились Андрей Мостовой (2) и Станислав Крапухин.

Напомним, что после 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 41 очко и расположился на первом месте в турнирной таблице, опережая московский ЦСКА на четыре очка.

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.