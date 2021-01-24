Порье отказался от титульного боя UFC с Чендлером

| Карен Саркисян

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье победил ирландского бойца MMA Конора Макгрегора в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.

Встреча проходила на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и завершилась нокаутом во втором раунде.



После поединка американский боец прокомментировал победу над Макгрегором.

«Для меня главное – чемпионский титул. Что будет дальше, не знаю. Поеду домой, отдохну, поговорю с Даной, что они смогут мне предложить. Но по поводу боя с Чендлером — нет», — цитирует Порье «Чемпионат.com».

Ранее президент UFC анонсировал титульный бой между Порье и Чендлером.