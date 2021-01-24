ЦСКА отреагировал на две результативные передачи Головина за «Монако»

«Монако» обыграл «Марсель» в матче 21 тура чемпионата Франции.
Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монте-Карло и завершилась со счетом 3:1.
В составе «Монако» забитыми мячами отметились Гильермо Марипан, Орельен Тчуамени и Стефан Йоветич.
В составе «Марселя» — Неманья Радонич.
Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин отдал две результативные передачи.
После игры московский ЦСКА прокомментировал игру полузащитника.
«Наша школа», — говорится в публикации на официальной странице ЦСКА в Twitter.
Напомним, что Головин является воспитанником московского клуба.
Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.
Наша школа �� https://t.co/XnSTj3FmeL— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 24, 2021