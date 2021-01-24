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Игрок ЦСКА Александр Головин Игрок ЦСКА Александр Головин

ЦСКА отреагировал на две результативные передачи Головина за «Монако»

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«Монако» обыграл «Марсель» в матче 21 тура чемпионата Франции.

Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монте-Карло и завершилась со счетом 3:1.

В составе «Монако» забитыми мячами отметились Гильермо Марипан, Орельен Тчуамени и Стефан Йоветич.

В составе «Марселя» — Неманья Радонич.

Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин отдал две результативные передачи.

После игры московский ЦСКА прокомментировал игру полузащитника.

«Наша школа», — говорится в публикации на официальной странице ЦСКА в Twitter.

Напомним, что Головин является воспитанником московского клуба.

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.

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