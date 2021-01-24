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Драчев оценил победу россиянок в эстафете на этапе КМ

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал победу россиянок в эстафете на этапе Кубка мира, который проходит в Антхольце, передает «СЭ».

«Отличная работа. Боюсь спугнуть, сейчас спортсменок нельзя перехвалить. Подготовка к чемпионату мира вроде проходит в планомерном и хорошем режиме», — сказал Драчев.

Напомним, за национальную команду России бежали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Ранее россиянки заняли первое место в эстафете на этапе КМ по биатлону.

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