СБР достиг договоренностей с IBU по символике сборной России на ЧМ

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил о том, что организация достигла договоренностей с Международным союзом биатлонистов (IBU) по символике сборной России на чемпионате мира.

Напомним, в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Россию от крупных соревнований на два года. Россиянам запрещено использовать флаг и гимн.

«Провели два совещания с IBU. Достигли определенных договоренностей. Ждем официального ответа от IBU в начале следующей недели», — сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».



Также Майгуров отметил, что флаг и герб использоваться не будут.

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