Трусова лайкнула запись с оскорблениями в адрес Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова лайкнула запись с оскорблениями в адрес тренера Этери Тутберидзе.

В декабре в Instagram появился ролик, на котором Тутберидзе подкладывает подстилку, когда Трусова завязывает шнурки.



«А потом эта «мама» публично лжет, травит детей, когда они уходят, офигенная мать. Абьюзерша, а не мама», — написал один из пользователей.

Интересно, что Трусова поставила лайк на этой записи.

Ранее Василий Уткин обвинил Этери Тутберидзе в отсутствии женственности в фигурном катании.