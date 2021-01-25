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Капитан сборной России по гандболу Даниил Шишкарёв Капитан сборной России по гандболу Даниил Шишкарёв

Российские гандболисты проиграли шведам и не смогли выйти в 1/4 финала

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Российские гандболисты проиграли команде Швеции в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.

Встреча, прошедшая в Каире, завершилась со счетом 34:20 в пользу скандинавской сборной. Самым результативным игроком в составе команды России стал Александр Котов, забивший пять мячей.

Сборная России завершила участие на турнире, не сумев выйти в 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что российские гандболисты разгромили македонцев на чемпионате мира.

Гандбол. Чемпионат мира. Группа IV. Третий тур
Россия – Швеция – 20:34 (8:17).

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