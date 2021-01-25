Тренер сборной США отреагировал на дисквалификацию Большунова

Тренер сборной США по лыжным гонкам Мэтт Уиткомб поделился мнением об инциденте с участием россиянина Александра Большунова.

На финише эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Лахти финский спортсмен Йони Мяки подрезал россиянина. После этого Большунов отмахнулся и ударил его палкой, а после финиша врезался в финского лыжника. За неспортивное поведение сборная России была дисквалифицирована.

«Откровенно говоря, этот прием в исполнении Большунова никуда не годится. Если бы это сделал любой американский спортсмен, его бы немедленно отправили домой и исключили из команды. Дисквалификация будет лишь началом их проблем», — написал Уиткомб в Twitter.

Ранее появилось видео стычки Большунова и лыжника из Финляндии.