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Форвард «Миннесоты» Капризов установил уникальное достижение

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Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил уникальное достижение.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сан-Хосе Шаркс» россиянин отметился результативной передачей. Он стал первым игроком в истории клуба, которому удалось набрать шесть очков в первых шести матчах лиги.

Российский форвард был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. В прошлом сезоне он выступал за московский ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Ранее Капризов попытался забросить в ворота «Сан-Хосе» эффектным броском из-под ноги.

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