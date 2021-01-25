Передача Гусева помогла «Нью-Джерси» переиграть «Айлендерс»

«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Джек Хьюз и Павел Заха.

Российский форвард «Дэвилз» Никита Гусев отметился результативной передачей. Голкипер гостей Илья Сорокин отразил 22 из 24 бросков.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» переиграл «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк, США) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк, США) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

1:0 — Хьюз (Смит, Палмьери) — 17:00 (5x4)

2:0 — Заха (Гусев, Смит) — 19:00