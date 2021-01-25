Гендиректор ЦСКА рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона

| Карен Саркисян

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о подготовке московской команды к возобновлению сезона.

По словам гендиректора ЦСКА, в течение зимнего перерыва он старается хотя бы один раз приезжать к команде на тренировочные сборы в Испанию.

Бабаев отмечает, что в связи с антиковидными ограничениями достаточно нелегко было оформить все необходимые документы для того, чтобы команда поработала в своем любимом месте, в Кампоаморе.

«Произошли изменения в тренерском штабе, я посчитал правильным побыть с коллективом. Также необходимо было пообщаться по ряду вопросов с футболистами, с тренерами. Побеседовал со всеми игроками — по некоторым были вопросы, связанные с трудовыми договорами, иные моменты, требовавшие личного общения. Итогами доволен, с кем-то был достаточно откровенный разговор. Понятно, что футбольная команда — это семья, где каждый требует быть услышанным: кто-то не очень доволен игровой практикой, кто-то другими вопросами. Ребятам очень важно хорошо подготовиться не только физически или тактически, но и психологически. Микроклимат в коллективе играет большую роль», — цитирует Бабаева сайт ПФК ЦСКА.

Напомним, что после 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.